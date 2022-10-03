МИД Чехии призвал граждан страны покинуть Россию

Внешнеполитическое ведомство предостерегает граждан также от поездок в Россию, в связи высокой вероятностью ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

МИД Чехии на своем официальном сайте призвало граждан страны покинуть Российскую Федерацию. Ведомство также предостерегает и от поездок в Россию.

В качестве основное причины названа "высокая вероятность ухудшения ситуации с обеспечением безопасности".

Дипломаты опасаются, что в связи со сложившейся обстановкой, граждане Европейского союза и НАТО могут подвергнуться агрессии со стороны россиян. Не исключается риск быть призванными в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации.

Гражданам, которые приняли решение оставаться в стране, МИД посоветовал быть "крайне осторожными". Ранее с аналогичными предупреждениями обращались внешнеполитические ведомства США, Польши, Италии и других стран.