Диетологи рассказали всю правду об овсяной каше

Она содержит белок, линолевую кислоту, лецитин, клетчатку, множество витаминов и минеральных веществ.

Медики не сомневаются, что каши - это лучший завтрак. Они представляют собой сложные углеводы и дают человеку энергию. А из всех каш диетологи советуют присмотреться к овсяной.

Почему? Потому, что в такой каше содержится белок, линолевая кислота, лецитин, клетчатка, витамины А, группы В, Е, К и РР. А также - ряд минеральных веществ: натрий, кальций, калий, магний, железо и иные необходимые организму питательные вещества.

По мнению специалистов, овсяные хлопья и крупы способны лечить многие болезни, дополняя препараты и усиливая их эффект. Скажем, овсянку можно применять как противовоспалительное средство при поражениях разных органов, в том числе - желудочно-кишечного тракта.

Овсяная каша полезна и для тех, кто следит за фигурой, и для больных диабетом. Каша отлично сочетается с медом, орехами, фруктами.

Но, как говорится, все хорошо в меру. При частом употреблении овсяной каши входящая в ее состав фитиновая кислота способна накапливаться в организме и вызывать вымывание кальция из костной ткани.

Кроме того, нужно помнить, что овсяные крупы не равно овсяным хлопьям быстрого приготовления. От них лучше отказаться, так как они максимально очищены от полезной клетчатки, и часто содержат сахар.

Если кому-то не хватает времени на приготовление каши утром, можно позаботиться об этом вечером. Замочить крупу на ночь водой или кефиром, залить кипятком в термос и так далее.