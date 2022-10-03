Королёва сообщила о готовности Тарзана к мобилизации
2022-10-03
18:01
Певица с украинскими корнями Наташа Королёва готова проводит своего законного супруга Сергея Глушко (Тарзана) в зону проведения спецоперации.
Популярная исполнительница Наташа Королева готова отпустить своего мужа Сергей Глушко (творческий псевдоним - Тарзан) в зону боевых действий, если его призовут в рамках частичной мобилизации, которая объявлена в РФ с 21 сентября текущего года.
В интервью радио "KP.RU" Королёва поведала: "Сергей под мобилизацию попадает. Он, наверное, идет даже в самой первой категории. Единственное, что по возрасту не проходит, а так - да. Если придет повестка, то что? То, как все. Ну, а что делать? Если такая жизнь у нас".
По возрасту Глушко не попадает под частичную мобилизацию, несмотря на своё офицерское звание. Даже в этом случае мужчин призывают до 50 лет, а ему уже исполнилось 52.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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