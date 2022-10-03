Береговая охрана Швеции обнаружила новую утечку газа на «Северном потоке — 2»
2022-10-03
18:08
Шведские спецслужбы выявили новую утечку газа на российском "Северном потоке-" в Балтийском море.
Вечером 3 октября журналисты российского издания "ТАСС" со ссылкой на береговую охрану Швеции сообщили, что в районе пролегания трубопровода "Северный поток-2" выявлена новая утечка газа в тридцать метров. Отмечается, что данная утечка более серьёзная, чем те, которые фиксировались ранее.
Примечательно, что лишь накануне датское энергетическое агентство публично заявило прекращении утечек газа на "Северных потоках" и стабилизации давления в нитках газопровода.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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