Береговая охрана Швеции обнаружила новую утечку газа на «Северном потоке — 2»

Шведские спецслужбы выявили новую утечку газа на российском "Северном потоке-" в Балтийском море.

Вечером 3 октября журналисты российского издания "ТАСС" со ссылкой на береговую охрану Швеции сообщили, что в районе пролегания трубопровода "Северный поток-2" выявлена новая утечка газа в тридцать метров. Отмечается, что данная утечка более серьёзная, чем те, которые фиксировались ранее.

Примечательно, что лишь накануне датское энергетическое агентство публично заявило прекращении утечек газа на "Северных потоках" и стабилизации давления в нитках газопровода.