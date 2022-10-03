Нобелевскую премию по медицине получил Пэбо за новые открытия об эволюции
2022-10-03
18:13
Биолог из Швеции Сванте Пэбо удостоился Нобелевской премии по медицине за изучение генома человека.
3 октября Нобелевский комитет объявил, что в 2022 году премию за достижения в сфере физиологии и медицины получил учёный-биолог из Швеции& Сванте Пэбо, который занимался изучением человеческого генома и генов вымерших приматов. Примечательно, что Пэбо стал 225-ым лауреатом Нобелевской премии.
Также Нобелевский комитет обнародовал пояснительную записку, в которой сообщил, что Сванте Пэбо добился действительно выдающихся открытий, обнаружив ранее неизвестные факты об эволюционном процессе человеческого вида.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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