Ким Кардашьян оштрафована более чем на миллион долларов за рекламу криптовалюты
2022-10-03
18:22
Телеведущая не сообщила о 250 тысячах долларов, полученных за публикацию в ее аккаунте информации о токенах EMAX.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США высказала обвинение Ким Кардашьян в том, что она скрыла гонорар за рекламу криптовалюты EthereumMAX. Звезда согласилась урегулировать проблему, заплатив 1,26 миллиона долларов, сообщает МК.
В пресс-релизе комиссии говорится, что телеведущая не сообщила о 250 тысячах долларов, полученных за публикацию в ее аккаунте информации о токенах EMAX. Пост в соцсетях звезды содержал ссылку на веб-сайт компании.
«Дело госпожи Кардашьян - напоминание знаменитостям и другим гражданам о том, что закон требует раскрытия информации, когда и какой они получили гонорары за содействие инвестированию в ценные бумаги», — заявил председатель SEC Гэри Генслер.
В частности, Ким наказана за нарушение федерального закона США о ценных бумагах, который запрещает рекламу. В сумму штрафа входит компенсация полученных актрисой рекламных доходов, проценты. Плюс сам штраф в размере миллиона долларов.
Кардашьян также отказалась от рекламы криптовалюты в течение трех лет.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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