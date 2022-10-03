Рамзан Кадыров отправит несовершеннолетних сыновей в зону СВО на Украине
2022-10-03
18:27
Сыновьям Рамзана Кадырова – Ахмату, Эли и Адаму – нет и 18 лет. Тем не менее чеченский лидер заявил, что направит их на "самые сложные участки линии соприкосновения" в Украине.
"Молодой возраст не должен мешать подготовке защитников нашего Отечества", — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Ахмату - 16, Эли - 15, Адаму - 14. По словам Кадырова , они готовы принять участие в боевых действиях .
"Их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил Кадыров.
Глава Чечни также подчеркнул, что его сыновья сами хотят отправиться на фронт, и он поддерживает их амбиции.
"Ахмат, Эли и Адам готовы применить свои навыки в зоне спецоперации. И я не шучу. Пришло время проявить себя в настоящем бою, и это их желание", — написал он.
Рамзан Кадыров добавил, что его сыновья отправятся на передовую и окажутся на "самых сложных участках линии наступления".
Глава Чеченской Республики также оценил, что даже "несовершеннолетние дети смогут победить" чеченских противников Кадырова, воюющих на стороне Украины.
Опубликовано: Николай Скира
-
Потап рассказал в эфире украинского канала, как Ургант в слезах извинялся перед ним после начала спецоперации
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя каменских" рассказал, что когда началась спецоперация российский шоумен Иван Ургант в слезах извинялся перед ним.Подробнее...
-
-
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
После подведения недельных итогов продаж выяснилось, что 18 недель подряд лидером остается консоль Steam Deck. Компанию ей в лидирующей тройке составили игровой симулятор FIFA 23 и знаменитая гонка Need for Speed Heat.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Гендиректор Запорожской АЭС Мурахов вышел на свободу
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году