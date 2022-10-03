Рамзан Кадыров отправит несовершеннолетних сыновей в зону СВО на Украине

Сыновьям Рамзана Кадырова – Ахмату, Эли и Адаму – нет и 18 лет. Тем не менее чеченский лидер заявил, что направит их на "самые сложные участки линии соприкосновения" в Украине.

"Молодой возраст не должен мешать подготовке защитников нашего Отечества", — написал Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Ахмату - 16, Эли - 15, Адаму - 14. По словам Кадырова , они готовы принять участие в боевых действиях .

"Их военная подготовка началась еще давно, чуть ли не с малых лет. Недостаточно просто уметь стрелять. На базе РУС их учат обращению с различным оружием, применению его на любых дистанциях, теоретическим основам. Всегда считал, что главная цель любого отца - привить сыновьям богобоязненность и научить их защите семьи, народа, Отечества. Хочешь мира - готовься к войне", - добавил Кадыров.

Глава Чечни также подчеркнул, что его сыновья сами хотят отправиться на фронт, и он поддерживает их амбиции.

"Ахмат, Эли и Адам готовы применить свои навыки в зоне спецоперации. И я не шучу. Пришло время проявить себя в настоящем бою, и это их желание", — написал он.

Рамзан Кадыров добавил, что его сыновья отправятся на передовую и окажутся на "самых сложных участках линии наступления".

Глава Чеченской Республики также оценил, что даже "несовершеннолетние дети смогут победить" чеченских противников Кадырова, воюющих на стороне Украины.