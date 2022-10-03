Волонтеры Подмосковья соберут помощь для мобилизованных жителей района

Волонтеры Подмосковья запустили акцию по сбору помощи для мобилизованных жителей Московской области.

В понедельник днем в пресс-службе губернатора Московской области сообщили о том, что волонтёры Подмосковья запустили акцию по сбору продуктов питания и средств личной гигиены для мобилизованных жителей области, участие в ней принимают неравнодушные жители региона и предприниматели.

Министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерины Швелидзе сообщила, что на склад уже начали завозить консервы, воду и прочие товары. В эти выходные уже было доставлено 1,5 тысячи гигиенических наборов для мобилизованных, находящихся сегодня под Тверью-добавила Швелидзе.

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Министра обороны Сергей Шойгу сообщил, что будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.