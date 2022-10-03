В Западном военном округе Вооруженных Сил России сменился командующий
2022-10-03
18:35
Новым командующем назначен генерал-лейтенант Роман Бердников, ранее возглавлявший 29 общевойсковую армию.
РБК со ссылкой на свои информированные источники сообщает, что генерал-полковник Александр Журавлев освобожден от занимаемой должности командующего Западным военным округом.
Новым главкомом ЗВО назначен генерал-лейтенант Роман Бердников. Офицер окончил Киевское суворовское военное училище, возглавлял группировку российских войск в Сирии, командовал 29 общевойсковой армией Восточного военного округа.
На официальном сайте оборонного ведомства никаких изменений не произошло. Командующим ЗВО указан генерал-полковник Журавлев.
Опубликовано: Максим Алексеев
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