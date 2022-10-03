Швеция будет изучать места порыва «Северного потока» с подводной лодки

Корабль HMS Belos (А214) оснащенный глубинным аппаратом и подлодкой URF подошел к берегам острова Борнхольм, сообщает командование ВМС страны.

Обследование поврежденных газопроводов будет проходить без участия России.

Известно, что судно стало на якорь недалеко от места, где пролегает «Северный поток», всего на расстоянии около километра. К тому же оно проходило на малой скорости непосредственно над ним.

Подлодка URF предназначена для спасательных работ. Она может погружаться на глубину до 450 метров и брать на борт до 30 человек.