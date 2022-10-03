Швеция будет изучать места порыва «Северного потока» с подводной лодки
2022-10-03
18:36
Корабль HMS Belos (А214) оснащенный глубинным аппаратом и подлодкой URF подошел к берегам острова Борнхольм, сообщает командование ВМС страны.
Обследование поврежденных газопроводов будет проходить без участия России.
Известно, что судно стало на якорь недалеко от места, где пролегает «Северный поток», всего на расстоянии около километра. К тому же оно проходило на малой скорости непосредственно над ним.
Подлодка URF предназначена для спасательных работ. Она может погружаться на глубину до 450 метров и брать на борт до 30 человек.
Опубликовано: Тарас Медведев
-
Потап рассказал в эфире украинского канала, как Ургант в слезах извинялся перед ним после начала спецоперации
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя каменских" рассказал, что когда началась спецоперация российский шоумен Иван Ургант в слезах извинялся перед ним.Подробнее...
-
-
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
После подведения недельных итогов продаж выяснилось, что 18 недель подряд лидером остается консоль Steam Deck. Компанию ей в лидирующей тройке составили игровой симулятор FIFA 23 и знаменитая гонка Need for Speed Heat.Подробнее...
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Гендиректор Запорожской АЭС Мурахов вышел на свободу
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году