Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
2022-10-03
18:39
После подведения недельных итогов продаж выяснилось, что 18 недель подряд лидером остается консоль Steam Deck. Компанию ей в лидирующей тройке составили игровой симулятор FIFA 23 и знаменитая гонка Need for Speed Heat.
Хотя FIFA 23 и занимает второе место в чарте продаж, отзывы об этом футбольном симуляторе в основном отрицательные. Рейтинг игры, основанный на более чем 6 200 отзывах, составляет всего 34%.
С точки зрения покупателей игра недостаточно хорошо проработана, новый античит нередко мешает запуску и есть ошибки в серверном соединении. Однако за последние сутки симулятор привлек 78 449 игроков одновременно.
Еще лучшим результатом может похвастаться находящаяся на 3-м месте чарта гоночная игра. Ей на прошедших выходных удалось привлечь 86 196 игроков одновременно. Это притом, что последние месяцы их количество не превышало 2 000. Здесь секрет прост, игроки получили бесплатный доступ.
Опубликовано: Staalker
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Чарт продаж Steam демонстрирует лидерство Steam Deck и сомнительное качество FIFA 23
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