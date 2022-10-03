МИД РФ назвал провокацией требование Польши к российскому послу осудить референдумы

МИД России назвал провокацией требование Польши к российскому послу Андрееву осудить референдумы.

В понедельник днем РИА Новости сообщили, что замглавы Министерства иностранных дел Российской Федерации Евгений Иванов назвал провокацией и совершенно беспрецедентным случаем в дипломатической работе требование Польши к послу РФ в Варшаве Сергею Андрееву осудить референдумы в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Запад, не признавая референдумы о присоединении к России, проявляет двойные стандарты, указал постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединённых Наций постпред Василий Небензя напомнив о признании Косово и то ,что есть в истории и другие примеры признания Западом отделения и присоединения территорий без согласия государств, в которые они входили- заключил российский политик.