Потап рассказал в эфире украинского канала, как Ургант в слезах извинялся перед ним после начала спецоперации
2022-10-03
18:50
Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя каменских" рассказал, что когда началась спецоперация российский шоумен Иван Ургант в слезах извинялся перед ним.
Украинский исполнитель и музыкальный продюсер Потап поведал, как комик, ведущий российского ТВ и актёр Иван Ургант приносил извинения ему после того, как объявили о запуске спецоперации России на Донбассе.
Алексей Потапенко утверждает, что шоумен рыдал в трубку.
Потап поведал в эфире украинского телеканала, что Ургант сам позвонил ему. Звезда экрана в слезах просил у исполнителя прощения за начало спецоперации в Украине.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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