Потап рассказал в эфире украинского канала, как Ургант в слезах извинялся перед ним после начала спецоперации

Украинский исполнитель Алексей Потапенко из дуэта "Потап и Настя каменских" рассказал, что когда началась спецоперация российский шоумен Иван Ургант в слезах извинялся перед ним.

Украинский исполнитель и музыкальный продюсер Потап поведал, как комик, ведущий российского ТВ и актёр Иван Ургант приносил извинения ему после того, как объявили о запуске спецоперации России на Донбассе.

Алексей Потапенко утверждает, что шоумен рыдал в трубку.

Потап поведал в эфире украинского телеканала, что Ургант сам позвонил ему. Звезда экрана в слезах просил у исполнителя прощения за начало спецоперации в Украине.