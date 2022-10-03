В Свердловской области скончались трое мобилизованных

Российский депутат Максим Иванов сообщил о смерти троих мобилизованных в учебном центре Свердловской области.

3 октября депутат Государственной думы РФ Максим Иванов в своём пресс-релизе сообщил о смерти троих призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации человек в учебном центре Свердловской области.

Новостное агентство РИА, ссылаясь на омбудсмена Свердловской области Татьяну Мерзлякову, уточнило, что предварительной причиной смерти одного из погибших умер стал сердечный приступ, второй скончался в результате самоубийства, третий от цирроза печени.