В Свердловской области скончались трое мобилизованных
2022-10-03
18:52
Российский депутат Максим Иванов сообщил о смерти троих мобилизованных в учебном центре Свердловской области.
3 октября депутат Государственной думы РФ Максим Иванов в своём пресс-релизе сообщил о смерти троих призванных на воинскую службу в рамках частичной мобилизации человек в учебном центре Свердловской области.
Новостное агентство РИА, ссылаясь на омбудсмена Свердловской области Татьяну Мерзлякову, уточнило, что предварительной причиной смерти одного из погибших умер стал сердечный приступ, второй скончался в результате самоубийства, третий от цирроза печени.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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