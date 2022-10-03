РБК: Путин назначил генерала Бердникова командующим ЗВО и отстранил Журавлёва
2022-10-03
18:54
Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Романа Бердникова командующим Западного военного округа.
Российское информационное агентство РБК уведомляет, что Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Романа Бердникова главой Западного военного округа, отстранив от командования данным воинским соединением генерал-полковника Александра Журавлёва, получившего звание героя России в 2018 году.
Сам Бердников ранее был командиром объединением Восточного военного округа и руководил группировкой вооружённых сил России на территории Сирии.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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