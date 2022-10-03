РБК: Путин назначил генерала Бердникова командующим ЗВО и отстранил Журавлёва

Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Романа Бердникова командующим Западного военного округа.

Российское информационное агентство РБК уведомляет, что Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-майора Романа Бердникова главой Западного военного округа, отстранив от командования данным воинским соединением генерал-полковника Александра Журавлёва, получившего звание героя России в 2018 году.

Сам Бердников ранее был командиром объединением Восточного военного округа и руководил группировкой вооружённых сил России на территории Сирии.