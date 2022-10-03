Кадыров: по количеству санкций я обогнал Башара Асада и Ким Чен Ына
2022-10-03
18:55
Глава Чечни заявил, что таким количеством санкций не могут «похвастаться» ни Башар Асад, ни Ким Чен Ын.
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что стал своеобразным рекордсменом по количеству введенных против него санкций.
"Начиная с 2011 года против меня и членов моей семьи введено как минимум 70 различных ограничений. Таким количеством даже Ким Чен Ын не может "похвастаться", а про него фильмы в Голливуде снимают", — написал глава Чечни.
Рамзан Кадыров продолжил статические подсчеты, разделив все санкции по "номинациям". 15 ограничений введено лично против него, 10 - против членов семьи и 28 коснулись его сторонников. Глава Чечни посетовал, что даже его четыре лошади и то под санкциями.
Опубликовано: Максим Алексеев
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