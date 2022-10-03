Минэкономики Швейцарии против идеи Зеленского о передаче Украине активов РФ
2022-10-03
19:23
Швейцарский министр экономики Фабиан Майенфиш утверждает, что он не поддерживает предложение Владимира Зеленского передать Украине замороженные российские активы.
3 октября возглавляющий Министерство экономики Швейцарии Фабиан Майенфиш сообщил, что его стана выступает против инициативы Владимира Зеленского о направлении Украине конфискованных активов России. По словам Майенфиша, Швейцария не будет прибегать к практике изымания чужой собственности лишь на основании её принадлежности россиянам.
Также Фабиан Майенфиш напомнил, что согласно законодательству, заморозка и конфискация чьих-либо активов не является тождественными понятиями и являются разными по своим потенциальным последствиям.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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