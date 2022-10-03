Нобелевскую премию по медицине получит швед Сванте Паабо, за исследования в области эволюции человека

Нобелевская премия по медицине в этом году присуждается шведскому исследователю-эволюционисту Сванте Паабо, объявил Нобелевский комитет в понедельник, 3 октября, в Стокгольме.

Он получил награду за секвенирование ДНК неандертальца и создание палеогенетики.

Обнаружив «генетические различия» между живыми людьми и вымершими предками, «его открытия заложили основу для изучения того, что делает нас, людей, такими уникальными», заявило жюри.

Паабо обнаружил, что произошел перенос генов от ныне вымерших гоминидов к Homo sapiens. «Сегодня это имеет физиологическое значение, например, для того, как наша иммунная система реагирует на инфекции», — пояснили присяжные.

Сванте Паабо работает в Институте эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге и считается основателем палеогенетики, исследовательской дисциплины, которая занимается анализом генетических образцов из окаменелостей и доисторических находок.

67-летний Паабо получит награду на церемонии в Стокгольме 10 декабря, в годовщину смерти ученого Альфреда Нобеля в 1896 году. В этом году Нобелевский сезон начался с объявления лауреатов премии в области медицины.

В прошлом году Нобелевскую премию по медицине получили американские исследователи Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они получают награду за открытие температурных и осязательных рецепторов в организме человека.

