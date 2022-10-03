Планы Sony: к марту месяцу выпустить 2 000 000 шлемов PlayStation VR2

2022-10-03

19:30

Пусть на данный момент компания Sony и обнародовала технические данные шлема виртуальной реальности PlayStation VR2, но этим дело пока и ограничивается.

Поклонники уже заждались новинки, но на рынок новые шлемы виртуальной реальности пока не поступают. И вот руководство корпорации поделилось своими планами – к первому дню весны должна увидеть шлем партия в 2 миллиона PlayStation VR2.

По данным агентства Блумберг, вскорости промышленный гигант сможет преодолеть нехватку компонентов, что позволит быстрыми темпами начать выпускать как PlayStation VR2, так и необходимую для его функционирования консоль PlayStation 5.

Сами планы по выпуску PlayStation VR 2 возможно будут изменены при условии, что им не удастся быстро завоевать рынок компьютерных игр.

В то же время предполагается, что новинку ждет успех. Это предположение базируется на факте, что предыдущие шлемы виртуальной реальности PlayStation VR за 8 месяцев достигли миллионного количества продаж.

Опубликовано: Staalker

 

 













{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:


 

 