Планы Sony: к марту месяцу выпустить 2 000 000 шлемов PlayStation VR2
2022-10-03
19:30
Пусть на данный момент компания Sony и обнародовала технические данные шлема виртуальной реальности PlayStation VR2, но этим дело пока и ограничивается.
Поклонники уже заждались новинки, но на рынок новые шлемы виртуальной реальности пока не поступают. И вот руководство корпорации поделилось своими планами – к первому дню весны должна увидеть шлем партия в 2 миллиона PlayStation VR2.
По данным агентства Блумберг, вскорости промышленный гигант сможет преодолеть нехватку компонентов, что позволит быстрыми темпами начать выпускать как PlayStation VR2, так и необходимую для его функционирования консоль PlayStation 5.
Сами планы по выпуску PlayStation VR 2 возможно будут изменены при условии, что им не удастся быстро завоевать рынок компьютерных игр.
В то же время предполагается, что новинку ждет успех. Это предположение базируется на факте, что предыдущие шлемы виртуальной реальности PlayStation VR за 8 месяцев достигли миллионного количества продаж.
Опубликовано: Staalker
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