В Свердловской области в Еланском гарнизоне три смертельных случая среди мобилизованных

Трое мобилизованных погибли в гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино. Это подтвердил депутат Госдумы Свердловской области.

По информации ЕАН, подтвержденной депутатом Максимом Ивановым, смерть первого произошла из-за сердечного приступа, второй совершил суицид, третий мобилизованный из Еланского гарнизона умер после списания домой.

М. Иванов:

«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени»

Все три случая расследуются военно-следственным управлением Еланского гарнизона.

Тело 46-летнего мужчины, совершившего самоубийство, нашли в столовой учебного танкового центра. Рядом обнаружили лезвие.

Второй мужчина, предположительно погиб от приступа эпилепсии.

Татьяна Мерзлякова, омбудсмен Свердловской области:

«Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи»

По поводу третьего умершего, 44-летнего Дениса Козлова, у родственников возникли вопросы.

По словам брата погибшего, в гарнизоне возникла драка, в ходе которой Денис получил серьезные травмы, от которых потом и скончался дома. Как выяснилось, цирроза печени у Дениса Козлова не было.

Андрей Козлов, брат погибшего: