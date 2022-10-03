В Свердловской области в Еланском гарнизоне три смертельных случая среди мобилизованных
2022-10-03
19:40
Трое мобилизованных погибли в гарнизоне учебного центра Министерства обороны в поселке Порошино. Это подтвердил депутат Госдумы Свердловской области.
По информации ЕАН, подтвержденной депутатом Максимом Ивановым, смерть первого произошла из-за сердечного приступа, второй совершил суицид, третий мобилизованный из Еланского гарнизона умер после списания домой.
М. Иванов:
«Да, подтверждаю, уже трое погибших. Один мобилизованный умер от приступа, а другой совершил самоубийство. Третьего списали и отправили домой, где он сразу умер от цирроза печени»
Все три случая расследуются военно-следственным управлением Еланского гарнизона.
Тело 46-летнего мужчины, совершившего самоубийство, нашли в столовой учебного танкового центра. Рядом обнаружили лезвие.
Второй мужчина, предположительно погиб от приступа эпилепсии.
Татьяна Мерзлякова, омбудсмен Свердловской области:
«Смерть одного может быть связана с приступом эпилепсии на фоне алкогольного отравления. В причинах гибели второго разбираются военные следователи»
По поводу третьего умершего, 44-летнего Дениса Козлова, у родственников возникли вопросы.
По словам брата погибшего, в гарнизоне возникла драка, в ходе которой Денис получил серьезные травмы, от которых потом и скончался дома. Как выяснилось, цирроза печени у Дениса Козлова не было.
Андрей Козлов, брат погибшего:
"Ждем результаты вскрытия. Если подтвердится, что смерть наступила в результате насильственных действий, то будет возбуждено уголовное дело"
Опубликовано: Храмова Оксана
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