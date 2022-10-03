Илон Маск назвал передачу Крыма Украине «ошибкой Хрущёва»

В понедельник вечером Илон Маск сообщил, что считает Крым территорией России, а Украина не должна быть принята в НАТО.

Основатель компании Tesla Илон Маск утверждает, что для завершения боевых действий на территории Украины Киев должен окончательно отказаться от претензий на Крым, поскольку его выход из состава России является "ошибкой" экс-генсека СССР Никиты Хрущёва.

Кроме того, Маск советует Украине отказаться от планов по получению членства в Североатлантическом альянсе, а России - провести новые референдумы в Донецкой и Луганской Народных республиках, Херсонщине и Запорожье. Илон Маск уверен, что за новыми референдумами должны следить представители ООН.