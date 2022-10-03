Песков раскритиковал Кадырова за его слова об отступлении из Лимана

Слова Рамзана Кадырова после отступления российской армии из Лимана прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

В беседе с журналистами он признал, что в таких случаях нужно воздерживаться от необдуманных оценок.

"Это проблема, которая вызывает много эмоций. Главы регионов имеют право высказывать свою точку зрения и оценивать ситуацию, но даже в трудные моменты из любой оценки следует исключить эмоции", - подчеркнул представитель Кремля.

Дмитрий Песков заявил, что Рамзан Кадыров "вносил и продолжает вносить очень большой вклад в СВО на Украине, как и вся Чечня". Однако он также напомнил, что "основой любого применения ядерного оружия является российская ядерная доктрина".

В субботу, 1 октября появились сообщения о том, что украинцы взяли под контроль Лиман в Донецкой области. Рамзан Кадыров тогда высказался в социальных сетях об оставлении ВС РФ этого населенного пункта.

Кадыров также раскритиковал российского командующего, который несет ответственность за действия российской армии в Донецкой области.

"Оборону этого участка возглавил командующий Центральным военным округом генерал Александр Лапин. Тот самый Лапин, который получил звезду Героя России за взятие Лисичанска, хотя на самом деле его там не было", - отметил он.