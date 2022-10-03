США уничтожат российские войска на Украине, если Путин применит ядерное оружие, заявил экс-директор ЦРУ

Бывший четырехзвездный генерал и шеф ЦРУ США Дэвид Петреус в прогнозе на канале ABC заявил, что США нанесут удар по ВС России на Украине, если те применят ядерное оружие.

Экс-глава американской разведки ответил на вопрос программы: «Что бы сделали США, если бы Россия применила ядерное оружие в Украине?».

«Мы ответим, возглавив усилия НАТО, которые уничтожат все российские обычные силы, которые мы можем видеть на поле боя в Украине, а также в аннексированном Крыму».

Бывший директор ЦРУ также заявил, что «все корабли в Черном море также будут уничтожены».