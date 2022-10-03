США уничтожат российские войска на Украине, если Путин применит ядерное оружие, заявил экс-директор ЦРУ
2022-10-03
19:56
Бывший четырехзвездный генерал и шеф ЦРУ США Дэвид Петреус в прогнозе на канале ABC заявил, что США нанесут удар по ВС России на Украине, если те применят ядерное оружие.
Экс-глава американской разведки ответил на вопрос программы: «Что бы сделали США, если бы Россия применила ядерное оружие в Украине?».
«Мы ответим, возглавив усилия НАТО, которые уничтожат все российские обычные силы, которые мы можем видеть на поле боя в Украине, а также в аннексированном Крыму».
Бывший директор ЦРУ также заявил, что «все корабли в Черном море также будут уничтожены».
Опубликовано: Тарас Медведев
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