Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
2022-10-03
20:00
Президент Болгарии Румен Радев не подписал декларацию 9 стран Восточной Европы о вступлении Украины в НАТО.
3 октября президент Республики Болгария Румен Радев отказался от подписания декларации об ускоренном вступлении Украины в блок НАТО, заявив о возможности вступления Киева в альянс лишь после мирного урегулирования конфликта с Москвой.
Данный документ, основанный на соглашении о будущем присоединении Украины к Североатлантическому альянсу на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, был подписан правительством Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Песков подверг Кадырова критике за его высказывание о командовании СВО
Илон Маск предложил вариант условий мирного договора между РФ и Украиной
Кадыров заявил об отправке трёх своих несовершеннолетних детей в зону спецоперации
Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО
Минтруда Беларуси анонсировало повышение пенсий в 2023 году