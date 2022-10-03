Президент Болгарии не подписал декларацию о вступлении Украины в НАТО

Президент Болгарии Румен Радев не подписал декларацию 9 стран Восточной Европы о вступлении Украины в НАТО.

3 октября президент Республики Болгария Румен Радев отказался от подписания декларации об ускоренном вступлении Украины в блок НАТО, заявив о возможности вступления Киева в альянс лишь после мирного урегулирования конфликта с Москвой.

Данный документ, основанный на соглашении о будущем присоединении Украины к Североатлантическому альянсу на Бухарестском саммите НАТО 2008 года, был подписан правительством Румынии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Польши и Словакии.