Илон Маск предложил вариант условий мирного договора между РФ и Украиной
2022-10-03
20:05
Изобретатель Илон Маск опубликовал свой проект мирного договора между Москвой и Киевом.
Вечером понедельника Илон Макс опубликовал новое сообщение на своей странице в Twitter, где предложил Украине окончательно уступить Крым России, поскольку данный регион был российским с 1783 года и до того, как Никита Хрущёв отдал Киеву крымский полуостров по ошибке.
Маск также предлагает Украине не вступать в НАТО и оставаться нейтральным государством и продолжать осуществлять водоснабжение Крыма. По мнению Илона Маска, Россия в свою очередь должна провести новые референдумы на Донбассе, Херсоне и в Запорожской области под контролем наблюдателей из Организации объединённых наций.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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