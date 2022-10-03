Илон Маск предложил вариант условий мирного договора между РФ и Украиной

Изобретатель Илон Маск опубликовал свой проект мирного договора между Москвой и Киевом.

Вечером понедельника Илон Макс опубликовал новое сообщение на своей странице в Twitter, где предложил Украине окончательно уступить Крым России, поскольку данный регион был российским с 1783 года и до того, как Никита Хрущёв отдал Киеву крымский полуостров по ошибке.

Маск также предлагает Украине не вступать в НАТО и оставаться нейтральным государством и продолжать осуществлять водоснабжение Крыма. По мнению Илона Маска, Россия в свою очередь должна провести новые референдумы на Донбассе, Херсоне и в Запорожской области под контролем наблюдателей из Организации объединённых наций.