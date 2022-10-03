Эксперты рассказали, как избавиться от мышей гуманным способом

Прогнать грызунов можно с помощью пахучих трав, которые реально использовать как в доме, так и в кладовой, на участке.

Способов избавиться от мышей много - от обычной или клеевой мышеловок до ультразвука или химикатов.

Но есть и гуманный, проверенный не одним поколением вариант: прогнать грызунов с помощью пахучих трав. Его можно использовать как в доме, так и в кладовой, на участке.

В частности, мышам не нравятся мята, мелисса, полынь, бузина, пижма, багульник, цитрусовые.

Чем более свежие растения, тем они более эффективные. Для того, чтобы прогнать грызунов, нужно разложить пучки трав в самых разных местах.

Что касается участка, то лучше, если ту же мяту и мелиссу высадить в огороде.

Еще один народный вариант борьбы с мышами - с помощью золы. Если насыпать кучки такого вещества вблизи мест, где были замечены грызуны, велика вероятность, что они, пробегая, запачкают лапки. И, облизывая их, получат ожог пищевого тракта и, соответственно, погибнут.