Эксперты рассказали, как избавиться от мышей гуманным способом
2022-10-03
20:10
Прогнать грызунов можно с помощью пахучих трав, которые реально использовать как в доме, так и в кладовой, на участке.
Способов избавиться от мышей много - от обычной или клеевой мышеловок до ультразвука или химикатов.
Но есть и гуманный, проверенный не одним поколением вариант: прогнать грызунов с помощью пахучих трав. Его можно использовать как в доме, так и в кладовой, на участке.
В частности, мышам не нравятся мята, мелисса, полынь, бузина, пижма, багульник, цитрусовые.
Чем более свежие растения, тем они более эффективные. Для того, чтобы прогнать грызунов, нужно разложить пучки трав в самых разных местах.
Что касается участка, то лучше, если ту же мяту и мелиссу высадить в огороде.
Еще один народный вариант борьбы с мышами - с помощью золы. Если насыпать кучки такого вещества вблизи мест, где были замечены грызуны, велика вероятность, что они, пробегая, запачкают лапки. И, облизывая их, получат ожог пищевого тракта и, соответственно, погибнут.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
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