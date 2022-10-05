Актриса Хилари Суонк впервые беременна в 48 лет и ждет близнецов

2022-10-05

21:49

48-летняя Хилари Суонк беременна впервые в жизни. Они с мужем Филипом Шнайдером ждут близнецов.

Во время телешоу «Доброе утро, Америка» актриса рассказала, что давно хотела стать мамой. Она очень рада и не может поверить, что у нее будет сразу два малыша.

Чуть позже в другой телепрограмме Суонк сообщила, что одежда становится ей мала, ей даже пришлось слега разрезать джинсы.

Но Хилари чувствует себя прекрасно. Она сказала, что в ее семье и в семье мужа есть близнецы, и ей приятно продолжить такую замечательную традицию.

Опубликовано: Светлана Репина









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