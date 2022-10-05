Depeche Mode впервые после смерти Энди Флетчера анонсировали выход альбома и гастрольный тур

Альбом станет пятнадцатым студийным релизом группы и первым для дуэта, в который коллектив превратился несколько месяцев назад.

Depeche Mode вернутся в следующем году с новым альбомом "Memento Mori". Он будет сопровождаться туром по Северной Америке и Европе.

Объявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как соучредитель и клавишник группы Энди Флетчер скончался в возрасте 60 лет.

Альбом станет 15-м студийным релизом Depeche Mode (первым для дуэта) и первым после «Spirit» 2017 года. Оставшиеся в живых участники британской группы New Wave, Мартин Гор и Дэйв Гаан объявили о своем возрождении на пресс-конференции в Берлине.

Говоря об альбоме, Гор подчеркнул, что работа над ним была начата еще в начале пандемии. Мартин также рассказал, как смерть Флетчера повлияла на решение выпускать новую музыку.

«После смерти Флетча мы решили продолжить, поскольку уверены, что именно этого он хотел бы, и это действительно придало проекту дополнительный уровень смысла», — сказал он.

«Мы не собираемся заменять Флетча на сцене. Он сделал там свое дело», - добавил музыкант.

Согласно официальной версии, Флетчер умер от расслоения аорты и разрыва стенки главной артерии тела в мае 2022 года.