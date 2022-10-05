Depeche Mode впервые после смерти Энди Флетчера анонсировали выход альбома и гастрольный тур
2022-10-05
21:49
Альбом станет пятнадцатым студийным релизом группы и первым для дуэта, в который коллектив превратился несколько месяцев назад.
Depeche Mode вернутся в следующем году с новым альбомом "Memento Mori". Он будет сопровождаться туром по Северной Америке и Европе.
Объявление было сделано всего через несколько месяцев после того, как соучредитель и клавишник группы Энди Флетчер скончался в возрасте 60 лет.
Альбом станет 15-м студийным релизом Depeche Mode (первым для дуэта) и первым после «Spirit» 2017 года. Оставшиеся в живых участники британской группы New Wave, Мартин Гор и Дэйв Гаан объявили о своем возрождении на пресс-конференции в Берлине.
Говоря об альбоме, Гор подчеркнул, что работа над ним была начата еще в начале пандемии. Мартин также рассказал, как смерть Флетчера повлияла на решение выпускать новую музыку.
«После смерти Флетча мы решили продолжить, поскольку уверены, что именно этого он хотел бы, и это действительно придало проекту дополнительный уровень смысла», — сказал он.
«Мы не собираемся заменять Флетча на сцене. Он сделал там свое дело», - добавил музыкант.
Согласно официальной версии, Флетчер умер от расслоения аорты и разрыва стенки главной артерии тела в мае 2022 года.
Опубликовано: Светлана Гаврусева
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Зеленский заявил о необходимости превентивного удара НАТО по России
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
Экс-главу Центробанка Украины подозревают в растрате, ему грозит 12 лет лишения свободы
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе