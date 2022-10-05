Евросоюз задумался о решении конфликта на Украине дипломатическим путем
2022-10-05
21:56
Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Евросоюз готов к урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем при определенных обстоятельствах.
Он написал в своем блоге, что Европа заинтересована в дипломатическом решении, если ситуация позволит сделать это осмысленно.
Ранее Боррель обещал, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину. Пи этом он подчеркивал, что Европа не собирается вступать в вооруженный конфликт.
Опубликовано: Светлана Репина
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