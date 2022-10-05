Евросоюз задумался о решении конфликта на Украине дипломатическим путем

2022-10-05

21:56

Глава европейской дипломатии Жозеп Борель заявил, что Евросоюз готов к урегулированию украинского конфликта дипломатическим путем при определенных обстоятельствах.

Он написал в своем блоге, что Европа заинтересована в дипломатическом решении, если ситуация позволит сделать это осмысленно.

Ранее Боррель обещал, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину. Пи этом он подчеркивал, что Европа не собирается вступать в вооруженный конфликт.   

Опубликовано: Светлана Репина









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