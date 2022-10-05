В ЦРУ считают, что убийство Дарьи Дугиной организовано Украиной
2022-10-05
22:05
Издание New York Times сообщает, что американские спецслужбы считают власти Украины заказчиками убийства Дарьи Дугиной. При этом США не были в курсе планируемой акции.
ЦРУ провело собственную проверку и пришло к выводам о причастности украинской стороны к этому убийству. На Украине это отрицают, что Вашингтон все равно осуждает подобные действия Киева.
Представители американских спецслужб подчеркивают, что Соединенные Штаты не принимали никакого участив в теракте и не передавали Украине никакой разведывательной информации по этому поводу.
В США говорят, что Украина действовала самостоятельно. А если бы украинская сторона сообщила об этом США заранее, там выступили бы против убийства.
Опубликовано: Светлана Репина
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