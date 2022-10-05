Турецкие военные будут обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в Катаре
2022-10-05
22:10
Турецкий парламент, по сообщению АР, дал добро на отправку военных в Катар на полгода для оказания помощи в обеспечении безопасности во время ЧМ-2022.
Бывший министр обороны турецкого государства Фикри Ышик объяснил, что речь идет о 250 военнослужащих.
Перед этим президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за одобрением отправки военнослужащих.
В Катаре турецкие будут работать с представителями сил безопасности из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана.
Опубликовано: Храмова Оксана
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