Турецкие военные будут обеспечивать безопасность на чемпионате мира по футболу в Катаре

Турецкий парламент, по сообщению АР, дал добро на отправку военных в Катар на полгода для оказания помощи в обеспечении безопасности во время ЧМ-2022.

Бывший министр обороны турецкого государства Фикри Ышик объяснил, что речь идет о 250 военнослужащих.

Перед этим президент Турции Реджеп Эрдоган обратился к парламенту за одобрением отправки военнослужащих.

В Катаре турецкие будут работать с представителями сил безопасности из США, Франции, Великобритании, Италии и Пакистана.