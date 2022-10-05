В Кремле опровергли изменение статуса СВО на контртеррористическую операцию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал слухи об изменении статуса специальной военной операции на контртеррористическую.

Песков отметил, что изменить статус СВО может только президент России Владимир Путин. Он также уточнил, что на данный момент таких решений не принималось.

Дмитрий Песков напомнил, что Владимир путин является главнокомандующим российских вооруженных сил.

По словам Пескова, сейчас специальная военная операция продолжается в прежнем статусе.