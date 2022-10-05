Звезда фильма «Малышка на миллион» Хилари Суэнк беременна, ей 48 лет
2022-10-05
22:18
Обладательница двух премий «Оскар» сообщила, пишет портал PageSix, что беременна и ждет двойню.
48-летняя Суэнк впервые станет матерью. В эфире программы «Доброе утро, Америка», актриса призналась, что «не может в это поверить».
На другом телешоу Хилари рассказала, что с самочувствием у нее все замечательно, но одежда уже стала ей мала.
Хилари Суэнк замужем за бизнесменом Филипом Шнайдером. Свадьба состоялась в 2018 году после двухлетнего знакомства.
Опубликовано: Храмова Оксана
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