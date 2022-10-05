Звезда фильма «Малышка на миллион» Хилари Суэнк беременна, ей 48 лет

2022-10-05

22:18

Обладательница двух премий «Оскар» сообщила, пишет портал PageSix, что беременна и ждет двойню.

48-летняя Суэнк впервые станет матерью. В эфире программы «Доброе утро, Америка», актриса призналась, что «не может в это поверить».

На другом телешоу Хилари рассказала, что с самочувствием у нее все замечательно, но одежда уже стала ей мала.

Хилари Суэнк замужем за бизнесменом Филипом Шнайдером. Свадьба состоялась в 2018 году после двухлетнего знакомства.

Опубликовано: Храмова Оксана









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 