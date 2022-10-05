«Зеленый план» Евросоюза может оставить Испанию без туристов

Евросоюз продвигает так называемый «зеленый план», согласно которому к 2030 году выбросы углерода должны сократиться на 55%.

Для этого необходимо сократить количество авиарейсов и перевести самолеты на специальное топливо. Это приведет к существенному удорожанию перелетов и, как следствие, к сокращению количества путешественников.

Аналитики подсчитали, что Испании в этом случае придется вложить в туристический бизнес дополнительно около 12 млн евро.

Вместе с тем реализация плана вызывает серьезные сомнения, поскольку люди все чаще пользуются частными самолетами.