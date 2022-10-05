Пощечины Гаджиева Уткину сняли на видео
2022-10-05
22:42
Пользователи соцсетей обсуждают видео, на котором запечатлен конфликт Камила Гаджиева и Василия Уткина. Дело чуть не дошло до рукоприкладства.
Ранее Камил Гаджиев предложил Василию Уткину заключить пари на 500 тысяч рублей, однако тот не просто отказался, но и назвал Гаджиева «фуфлогоном».
Перед матчем Winline Медиалиги между Fight Nights Гаджиева и «Эгриси» Уткина последний не стал пожимать руку Гаджиеву, который пытался с ним поздороваться.
Тогда Гаджиев несколько раз хлопнул Уткина по щеке. Он сказал, что разговаривает с Уткиным так, как тот заслужил. После этого их разняли, и драки не произошло.
Опубликовано: Светлана Репина
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