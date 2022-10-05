Бренд Victoria’s Secret решил переключиться с идеальных фигур на женскую индивидуальность
2022-10-05
22:59
Victoria’s Secret проводит ребрендиг. Теперь ее лицами становятся самые разные женщины, а не модели с идеальными фигурами. Среди них есть даже паралимпийка Фемита Аянбека.
Исполнительный вице-президент и главный креативный директор Victoria’s Secret Рауль Мартинес говорит, что новая кампания призвана укрепить позиционирование бренда и его приверженность трансформации.
Теперь Victoria’s Secret прославляет индивидуальность женщин. Бренд больше не беется диктовать стандарты красоты, позволяя делать это самим дамам.
В новом рекламном ролике компании говорится: «Ничто не может определить нас. Ни ваши стандарты, ни ваши стереотипы, ни ваши фантазии, больше нет».
Опубликовано: Светлана Репина
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