Российские казаки пошли в контрнаступление на Лиман

Российские части пытаются провести контрнаступление на город Красный Лиман.

Бойцы 208-го казачьего полка пошли в наступление на Лиман, оставленный ранее российскими частями.

Как сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на слова военкора Лисицына, 208-й казачий полк уже вошел в Доброва.

"208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброва" - военкор Лисицын.

Напомним, что ранее российские войска оставили Лиман и отступили на более выгодные позиции.