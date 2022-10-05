Российские казаки пошли в контрнаступление на Лиман
2022-10-05
23:25
Российские части пытаются провести контрнаступление на город Красный Лиман.
Бойцы 208-го казачьего полка пошли в наступление на Лиман, оставленный ранее российскими частями.
Как сообщает "Московский комсомолец", ссылаясь на слова военкора Лисицына, 208-й казачий полк уже вошел в Доброва.
"208 Казачий Полк пошел в наступление на Красный Лиман, Казаки освободили населенный пункт Диброва" - военкор Лисицын.
Напомним, что ранее российские войска оставили Лиман и отступили на более выгодные позиции.
Опубликовано: Николай Скира
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