Греция потребовала от Германии военные репарации
2022-10-05
23:57
Глава МИД Греции Никос Дендиас, вслед за своим польским коллегой, заявил, что вопрос о выплате военных репараций Германией остается открытым.
5 октября глава Министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау заявил, что греческое правительство намерено получить репарации от ФРГ за военные преступления, которые были совершены во время Первой и Второй мировых войн.
Дендиас подчеркнул, что данный вопрос является принципиальным не только для высшего руководства Республики Греция, но и для всего греческого общества, которые до сих пор чтят память жертв двух мировых войн.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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