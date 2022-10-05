Греция потребовала от Германии военные репарации

2022-10-05

23:57

Глава МИД Греции Никос Дендиас, вслед за своим польским коллегой, заявил, что вопрос о выплате военных репараций Германией остается открытым.

5 октября глава Министерства иностранных дел Греции Никос Дендиас в ходе встречи с министром иностранных дел Польши Збигневом Рау заявил, что греческое правительство намерено получить репарации от ФРГ за военные преступления, которые были совершены во время Первой и Второй мировых войн.

Дендиас подчеркнул, что данный вопрос является принципиальным не только для высшего руководства Республики Греция, но и для всего греческого общества, которые до сих пор чтят память жертв двух мировых войн.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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