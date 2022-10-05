Николасу Кейджу не заплатили за съемки в фильме

2022-10-05

23:59

Актер Николас Кейдж не получил заплату за съемки в фильме. Известная голливудская компания просто не заплатила актеру положенные 100 000 долларов.

Речь идет о студии Lumiere Pictures и фильме «Покидая Лас-Вегас». Он вышел в 1995 году. Гонорар не получил также режиссер киноленты Майк Фиггис.

Руководство студии заявило, что не намерено платить Кейджу и Фиггису, поскольку фильм не принес прибыли. Но на самом деле лента собрала 32 млн долларов пи бюджете в 4 млн долларов. 

Зато Николас Кейдж получил за эту роль самую престижную награду – «Оскар» за лучшую мужскую роль. 

Опубликовано: Светлана Репина









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