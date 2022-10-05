Николасу Кейджу не заплатили за съемки в фильме
2022-10-05
23:59
Актер Николас Кейдж не получил заплату за съемки в фильме. Известная голливудская компания просто не заплатила актеру положенные 100 000 долларов.
Речь идет о студии Lumiere Pictures и фильме «Покидая Лас-Вегас». Он вышел в 1995 году. Гонорар не получил также режиссер киноленты Майк Фиггис.
Руководство студии заявило, что не намерено платить Кейджу и Фиггису, поскольку фильм не принес прибыли. Но на самом деле лента собрала 32 млн долларов пи бюджете в 4 млн долларов.
Зато Николас Кейдж получил за эту роль самую престижную награду – «Оскар» за лучшую мужскую роль.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе