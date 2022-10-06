Шеф-повар рассказал, как не давать баклажанам впитывать масло

2022-10-06

00:11

Баклажаны отличаются не только особым вкусом, но и довольно необычной текстурой. С ними возникает сразу две проблемы: овощи горчат и впитывают масло, как губка.

Шеф-повар Антон Сальников рассказывает, что перед приготовлением баклажаны нужно на 2-3 часа опустить в подсоленную воду. 

После этого уходит горечь, а сами овощи перестают так активно впитывать масло. Менее горькие баклажаны панируют в крахмале, чтобы на них появилась хрустящая корочка во время жарки. 

Опубликовано: Светлана Репина









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