Шеф-повар рассказал, как не давать баклажанам впитывать масло

Баклажаны отличаются не только особым вкусом, но и довольно необычной текстурой. С ними возникает сразу две проблемы: овощи горчат и впитывают масло, как губка.

Шеф-повар Антон Сальников рассказывает, что перед приготовлением баклажаны нужно на 2-3 часа опустить в подсоленную воду.

После этого уходит горечь, а сами овощи перестают так активно впитывать масло. Менее горькие баклажаны панируют в крахмале, чтобы на них появилась хрустящая корочка во время жарки.