Элизабет Олсен: «Фильмы Marvel по своей природе нелепые»

2022-10-06

00:19

Актриса Элизабет Олсен в интервью Variety рассказала, что играть в фильмах, наполненных компьютерной графикой и спецеффектами, очень сложно.

По ее словам, если бы Marvel выпустил фильм без спецэффектов, все бы поняли, насколько это смешное и нелепое кино. 

Олсен объяснила, что актеры не имеют точного представления о том, что будет происходить в кадре. Из-за этого возникают сложности с драматическими сценами. 

Для примера она рассказала о съемках фильма «Мстители: Война бесконечности» и сцены гибели Вижна. В этом случае Олсен помог партнер по фильму – актер Пол Беттани.

Опубликовано: Светлана Репина









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