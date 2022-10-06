Элизабет Олсен: «Фильмы Marvel по своей природе нелепые»
2022-10-06
00:19
Актриса Элизабет Олсен в интервью Variety рассказала, что играть в фильмах, наполненных компьютерной графикой и спецеффектами, очень сложно.
По ее словам, если бы Marvel выпустил фильм без спецэффектов, все бы поняли, насколько это смешное и нелепое кино.
Олсен объяснила, что актеры не имеют точного представления о том, что будет происходить в кадре. Из-за этого возникают сложности с драматическими сценами.
Для примера она рассказала о съемках фильма «Мстители: Война бесконечности» и сцены гибели Вижна. В этом случае Олсен помог партнер по фильму – актер Пол Беттани.
Опубликовано: Светлана Репина
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