Tubi собирается выпустить сиквел комедии «Животное» с Робом Шнайдером
2022-10-06
00:24
Роб Шнайдер собирается стать продюсером сиквела комедии «Животное», которая вышла на экраны в 2001 году. Он также исполнит в картине главную роль.
Фильм рассказывал о полицейском Марвине Манге, которому после аварии пересадили несколько органов от животных. В результате он получил звериные суперспособности, а заодно и инстинкты.
В сиквеле Манга уже ветеран полиции, и только он может справиться с новым хищником. У этого зверя способности еще мощнее, чему самого Марвина.
Опубликовано: Светлана Репина
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