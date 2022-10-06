Tubi собирается выпустить сиквел комедии «Животное» с Робом Шнайдером

2022-10-06

00:24

Роб Шнайдер собирается стать продюсером сиквела комедии «Животное», которая вышла на экраны в 2001 году. Он также исполнит в картине главную роль.

Фильм рассказывал о полицейском Марвине Манге, которому после аварии пересадили несколько органов от животных. В результате он получил звериные суперспособности, а заодно и инстинкты. 

В сиквеле Манга уже ветеран полиции, и только он может справиться с новым хищником. У этого зверя способности еще мощнее, чему самого Марвина.

Опубликовано: Светлана Репина









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