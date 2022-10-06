Telegraph: Белый дом считает возможным захват Крыма украинскими военными
2022-10-06
00:49
Американское правительство считает, что служащие украинской армии могут захватить Крым.
6 октября британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных американских военных чиновников, сообщила о том, что Вашингтон убеждён в возможном захвате Крыма бойцами Вооружённых сил Украины.
Источники Telegraph пояснили, что американское правительство пришло к такому выводу исходя из темпов продвижения украинской армии в Херсонской области, которая недавно вошла в состав России.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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