Telegraph: Белый дом считает возможным захват Крыма украинскими военными

2022-10-06

00:49

Американское правительство считает, что служащие украинской армии могут захватить Крым.

6 октября британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных американских военных чиновников, сообщила о том, что Вашингтон убеждён в возможном захвате Крыма бойцами Вооружённых сил Украины.

Источники Telegraph пояснили, что американское правительство пришло к такому выводу исходя из темпов продвижения украинской армии в Херсонской области, которая недавно вошла в состав России.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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