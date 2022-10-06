Telegraph: Белый дом считает возможным захват Крыма украинскими военными

Американское правительство считает, что служащие украинской армии могут захватить Крым.

6 октября британская газета The Daily Telegraph, ссылаясь на высокопоставленных американских военных чиновников, сообщила о том, что Вашингтон убеждён в возможном захвате Крыма бойцами Вооружённых сил Украины.

Источники Telegraph пояснили, что американское правительство пришло к такому выводу исходя из темпов продвижения украинской армии в Херсонской области, которая недавно вошла в состав России.