В Венгрии в День учителя педагоги вышли протестовать из-за низких зарплат

В столице Венгрии Будапеште необычно отметили День учителя: педагоги вышли на протесты против низких зарплат. К ним присоединились ученики и их родители.

Протестующие встали вдоль одной из центральных улиц, живая цепь растянулась более чем на 2 км. Движение автомобилей по этой улице не перекрывалось.

Водители машин и общественного транспорта сигналили в знак поддержки протестующих. Символом акции стала клетчатая одежда.

Учителя требуют повышения зарплат и внимания властей к проблемам образования. Родители недовольны нехваткой педагогов.