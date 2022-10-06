В Венгрии в День учителя педагоги вышли протестовать из-за низких зарплат

2022-10-06

00:55

В столице Венгрии Будапеште необычно отметили День учителя: педагоги вышли на протесты против низких зарплат. К ним присоединились ученики и их родители.

Протестующие встали вдоль одной из центральных улиц, живая цепь растянулась более чем на 2 км. Движение автомобилей по этой улице не перекрывалось. 

Водители машин и общественного транспорта сигналили в знак поддержки протестующих. Символом акции стала клетчатая одежда.

Учителя требуют повышения зарплат и внимания властей к проблемам образования. Родители недовольны нехваткой педагогов.

Опубликовано: Светлана Репина









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