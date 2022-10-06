На «Русском радио» больше не ставят песни Пугачевой
2022-10-06
01:03
В эфире российских радиостанций, принадлежащих к «Русской медиагруппе», больше нет песен Аллы Пугачевой. Их не ставят ни на «Русском радио», ни на других станциях, транслирующих отечественную музыку.
Пресс-служба «Русской медиагруппы» объясняет отсутствие композиций Пугачевой тем, что у певицы нет новых песен, соответствующих вкусам аудитории. Там отметили, что песни Пугачевой не ставят уже давно.
Из эфира радиостанций пропали также пенсии Валерия Меладзе. Многие связывают эту ситуацию с позицией артистов по поводу конфликта на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе