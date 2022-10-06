На «Русском радио» больше не ставят песни Пугачевой

2022-10-06

01:03

В эфире российских радиостанций, принадлежащих к «Русской медиагруппе», больше нет песен Аллы Пугачевой. Их не ставят ни на «Русском радио», ни на других станциях, транслирующих отечественную музыку.

Пресс-служба «Русской медиагруппы» объясняет отсутствие композиций Пугачевой тем, что у певицы нет новых песен, соответствующих вкусам аудитории. Там отметили, что песни Пугачевой не ставят уже давно. 

Из эфира радиостанций пропали также пенсии Валерия Меладзе. Многие связывают эту ситуацию с позицией артистов по поводу конфликта на Украине.

Опубликовано: Светлана Репина









{[{ article.headline1 }]}

{[{ article.mainImage.comment }]}

{[{ article.headline2 }]}

Опубликовано: {[{ article.author }]}

Вам может быть интересно:



 

 