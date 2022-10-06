Sony Music изъяла из «ВКонтакте» альбомы A$AP Rocky и других своих артистов

Звукозаписывающая компания Sony Music изъяла из российской социальной сети «ВКонтакте» альбомы своих артистов.

6 октября американская звукозаписывающая и музыкальная компания Sony Music, входящая в «Большую тройку» лейблов звукозаписи изъяла из российской социальной сети «ВКонтакте» свой каталог музыки.

В каталог заявившей о своём уходе из России в сентябре 2022 года Sony Music входили музыкальные композиции A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Calvin Harris, Chris Brown, SIA и многих других звёзд.