США призывают Украину провести решающую битву с Россией до наступления зимы
2022-10-06
01:13
По информации The Financial Times, В Белом доме, Пентагоне и Конгрессе США считают, что Украине нужно срочно активизировать контрнаступление в Херсонской и Запорожской областях.
Представители Пентагона объясняют, что сейчас у украинских военных есть определенное преимущество на востоке, и им нужно воспользоваться. Там также напоминают, что указанные регионы являются воротами в Крым.
Вашингтон рекомендует начать решающее сражение до наступления зимних холодов. Сенатор Крис Мерфи говорит, что Россия перекрыла Украине доступ к морю от Мариуполя до Одессы, и в этом заключается большая проблема.
По словам Мерфи, по этой причине ВСУ следует не только обороняться, но и переходить в наступление на юге.
Опубликовано: Светлана Репина
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