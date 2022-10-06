США призывают Украину провести решающую битву с Россией до наступления зимы

2022-10-06

01:13

По информации The Financial Times, В Белом доме, Пентагоне и Конгрессе США считают, что Украине нужно срочно активизировать контрнаступление в Херсонской и Запорожской областях.

Представители Пентагона объясняют, что сейчас у украинских военных есть определенное преимущество на востоке, и им нужно воспользоваться. Там также напоминают, что указанные регионы являются воротами в Крым.

Вашингтон рекомендует начать решающее сражение до наступления зимних холодов. Сенатор Крис Мерфи говорит, что Россия перекрыла Украине доступ к морю от Мариуполя до Одессы, и в этом заключается большая проблема. 

По словам Мерфи, по этой причине ВСУ следует не только обороняться, но и переходить в наступление на юге.

Опубликовано: Светлана Репина









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