США призывают Украину провести решающую битву с Россией до наступления зимы

По информации The Financial Times, В Белом доме, Пентагоне и Конгрессе США считают, что Украине нужно срочно активизировать контрнаступление в Херсонской и Запорожской областях.

Представители Пентагона объясняют, что сейчас у украинских военных есть определенное преимущество на востоке, и им нужно воспользоваться. Там также напоминают, что указанные регионы являются воротами в Крым.

Вашингтон рекомендует начать решающее сражение до наступления зимних холодов. Сенатор Крис Мерфи говорит, что Россия перекрыла Украине доступ к морю от Мариуполя до Одессы, и в этом заключается большая проблема.

По словам Мерфи, по этой причине ВСУ следует не только обороняться, но и переходить в наступление на юге.