Washington Post: автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП

2022-10-06

01:27

Вице-президент США Камала Харрис попала в аварию на внедорожнике по дороге на работу.

6 октября американская газета Washington Post сообщила, что автомобиль вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис попал в дорожно-транспортное происшествие в самом центре Вашингтона.

Отмечается, что управляющей внедорожником вице-президента агент американских спецслужб врезался в бордюр туннеля, в результате чего в автомобиле пришлось заменить повреждённое колесо, сама Харрис в ДТП не пострадала.

Опубликовано: Диана Мудреченко









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