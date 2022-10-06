Washington Post: автомобиль вице-президента США Камалы Харрис попал в ДТП

Вице-президент США Камала Харрис попала в аварию на внедорожнике по дороге на работу.

6 октября американская газета Washington Post сообщила, что автомобиль вице-президента Соединённых Штатов Камалы Харрис попал в дорожно-транспортное происшествие в самом центре Вашингтона.

Отмечается, что управляющей внедорожником вице-президента агент американских спецслужб врезался в бордюр туннеля, в результате чего в автомобиле пришлось заменить повреждённое колесо, сама Харрис в ДТП не пострадала.