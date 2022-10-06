Северная Корея выпустила еще одну ракету в сторону Японского моря
2022-10-06
01:37
Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщает, что Северная Корея выпустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.
За две недели этот запуск стал уже шестым. Предыдущий пуск произошел накануне. Сообщается, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны.
КНДР запускает баллистические ракеты в сторону Японского моря в то время, как Соединенные Штаты и Южная Корея проводят совместные военные учения.
Опубликовано: Светлана Репина
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Минобороны РБ: силы НАТО готовят ударные группы для атаки на Беларусь и Россию
Джоан Роулинг протестует против законопроекта о смене пола
Эмир Катара досрочно покинул Чехию, прервав визит и отказавшись поставлять газ
«Роснефть» грозит Германии и Польше судом из-за захвата активов компании
Аксенова: Пугачева уехала из России по причине травли ее детей в школе