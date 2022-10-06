Северная Корея выпустила еще одну ракету в сторону Японского моря

Южнокорейское агентство «Рёнхап» сообщает, что Северная Корея выпустила еще одну баллистическую ракету в сторону Японского моря.

За две недели этот запуск стал уже шестым. Предыдущий пуск произошел накануне. Сообщается, что ракета упала за пределами японской исключительной экономической зоны.

КНДР запускает баллистические ракеты в сторону Японского моря в то время, как Соединенные Штаты и Южная Корея проводят совместные военные учения.