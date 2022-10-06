Трамп: США стали насмешкой для мира
2022-10-06
01:37
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что вся мировая общественность смеётся над Вашингтоном.
6 октября бывший президент Соединённых Штатов Дональд Трамп в ходе выступления перед своими сторонниками в Майами заявил, что «у нашей страны проблемы», так как в настоящее время всё мировое сообщество смеётся над Вашингтоном из-за администрации Байдена.
Трамп считает, что основатели американского государства не смогли бы узнать страну из-за мужчин, которые участвуют в женских соревнованиях, учителей, которые преподают несовершеннолетним трансгендерную повестку, уничтожая американскую мечту.
Опубликовано: Диана Мудреченко
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